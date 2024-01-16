Японский стартап Ex-Fusion разрабатывает лазерную технологию для уничтожения космического мусора на орбите Земли.

Проблема космического мусора на орбите Земли значительно усугубляется в последние годы из-за увеличивающегося числа ракетных запусков и спутников со стороны государств и частных компаний. По данным Европейского Космического Агентства (ESA), на орбите находится около 36 500 объектов с диаметром более десяти сантиметров, что представляет угрозу для новых космических миссий и затрудняет наблюдения за космосом с поверхности Земли. Поэтому ESA планирует провести первую операцию по сбору мусора в космосе в 2026 году, в ходе которой будет удален ненужный носовой адаптер ракеты. Исследователи из Университета Колорадо в Боулдере (CU Boulder) также опубликовали исследование, в котором говорится, что реальный тректорный луч может использоваться для устранения космического мусора.

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Японский стартап Ex-Fusion объявил о своем намерении уничтожать космический мусор с помощью лазеров прямо с поверхности Земли. Для этого нежелательные объекты на орбите будут поражаться в направлении, противоположном их движению, чтобы замедлить их. Затем они войдут в атмосферу Земли и сгорят.

Согласно отчету Nikkei Asia, Ex-Fusion планирует начать тестирование своего лазера на маленьких объектах, размером менее десяти сантиметров. В первой фазе объекты будут отслеживаться с помощью слабого лазера для мониторинга. Во второй фазе мощность лазера будет увеличена для замедления космического мусора.

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Лазер от Ex-Fusion отличается от лазерных систем, в которых обычно используются волоконные лазеры. Волоконные лазеры используют среду с редкоземельными элементами для усиления света. В Ex-Fusion вместо этого используется лазер на твердой основе с диодной накачкой (DPSS), в котором свет лазера усиливается с помощью мельчайших пеллет из водорода."