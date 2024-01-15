Саудовская Аравия не исключает возможности дружбы с Израилем. Но это может стоить дороже

В последние недели перед нападением ХАМАСа на Израиль 7 октября, Саудовская Аравия заявила о приближении к нормализации дипломатических отношений с еврейским государством. Несмотря на трехмесячную войну, в результате которой погибло более 23 000 палестинцев и вызвавшую возмущение в арабском мире, Рияд подает сигналы о возможности признания Израиля.

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Во время своего последнего визита в Саудовскую Аравию и Израиль, госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что переговоры о нормализации продолжаются и "в регионе явно прослеживается интерес к этому процессу". Блинкен отметил, что такой шаг может иметь преобразующее значение для региона.

Однако эксперты утверждают, что после войны в Газе, Саудовская Аравия может потребовать более значительных уступок от США и Израиля в обмен на нормализацию. По словам саудовского аналитика Али Шихаби, для Рияда важно, чтобы Израиль предпринял конкретные шаги для создания основы двух государственного решения, включая полное снятие блокады с Газы и усиление полномочий Палестинской автономии в Газе и на Западном берегу.

Несмотря на отсутствие призывов Блинкена к прекращению огня в Газе, он подчеркнул, что дальнейшая интеграция Израиля в Ближний Восток потребует завершения конфликта в Газе и прокладывания "практического пути" к палестинскому государству. Палестинцы стремятся к независимому государству на оккупированном Западном берегу, в Восточном Иерусалиме и в Газе. Большинство мусульманских и арабских стран отказываются признавать Израиль до создания такого государства.

В 2020 году четыре арабских государства – ОАЭ, Бахрейн, Марокко и Судан – признали Израиль в рамках договоров, известных как Абрахамовы аккорды, минуя давнее арабское требование о создании палестинского государства. С тех пор администрация Байдена работает над привлечением Саудовской Аравии, которая считается лидером мусульманского мира, к подобному шагу. Это могло бы открыть двери для признания Израиля другими мусульманскими странами.

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Однако война в Газе и октябрьская атака на Израиль заставили Саудовскую Аравию приостановить переговоры о нормализации с израильским правительством, которое в арабском мире считается ответственным за страдания палестинцев. Опрос, проведенный Институтом Вашингтона для Ближневосточной политики, показал, что 96% из 1000 опрошенных саудовцев считают, что "арабским странам следует немедленно прекратить все дипломатические, политические, экономические и любые другие контакты с Израилем в знак протеста против его военных действий в Газе".