Mchose выпустила механическую клавиатуру G98 с 10,000mAh батареей и множеством возможностей по цене $28.

Компания Mchose представила новую механическую клавиатуру G98, которая сейчас доступна для предварительного заказа по цене всего 199 юаней (28 долларов США) на китайском рынке. Эта клавиатура обещает стать интересным выбором для любителей механических клавиатур, и вот почему.

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Mchose G98 предлагает уникальную 98-клавишную раскладку, включая полноценный набор числовых клавиш, что делает ее отличным выбором для повседневного использования. Она также оснащена горячей заменой клавиш, что позволяет пользователям легко менять переключатели под свои предпочтения. Выбор переключателей включает в себя TTC Ice, Kailh custom Nightfire, KTT Kangtong special Wisteria и LEOBOG Greywood switches, чтобы удовлетворить разные стили набора текста.

Mchose G98 также поражает техническими характеристиками. Ее структура "Gasket" и пять слоев звукоизоляции уменьшают шум и улучшают опыт набора текста. С одноплатной конструкцией PCB толщиной 1,2 мм клавиатура обещает быть долговечной. Она поставляется с двухцветными PBT-клавишами и дает возможность обновить их до MDA высокого профиля для более индивидуального стиля.

В плане подключения и производительности, G98 предлагает три режима подключения: проводной Type-C, 2.4GHz беспроводной и Bluetooth, что делает ее универсальной для разных потребностей пользователей. С низкой задержкой беспроводной связи всего 3 мс, она обеспечивает плавный и отзывчивый опыт в играх. Ее впечатляющая 10,000mAh батарея обещает продолжительное использование без частой зарядки.

Клавиатура Mchose G98 также удовлетворяет вкусы визуальных эстетов. Настройка RGB-подсветки с выбором из 16 миллионов цветов позволяет пользователям создавать желаемую атмосферу или сочетать с их игровым столом. С ее удобными размерами, 389,2 мм x 129,2 мм x 41,9 мм, она легко поместится на большинстве столов.

Mchose G98 также предоставляет эргономичный дизайн с двойными регулируемыми ножками для комфортного и продолжительного использования. Ее также можно персонализировать с помощью магнитной нашивки, что добавит стиля вашему рабочему месту.

Новая механическая клавиатура Mchose G98 обещает удовлетворить потребности как любителей механических клавиатур, так и геймеров. Мы ожидаем, что она скоро появится на российском рынке и привлечет внимание многих пользователей в России.

















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