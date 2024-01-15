Неофициальный порт Marvel's Spider-Man 2 для ПК прекратил разработку

Разработка неофициального порта игры Marvel’s Spider-Man 2 для ПК была остановлена на неопределенный срок, и с высокой вероятностью такой порт никогда не увидит свет.

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По информации, опубликованной в Twitter-аккаунте PC Focus, команда разработчиков объявила на своем Discord о прекращении разработки, при этом не предоставив подробностей. Однако, вероятно, разработку остановили, чтобы обеспечить безопасность членов команды, так как появились отчеты о нарушениях и угрозах в их адрес, включая разглашение личной информации.

Несмотря на прекращение работы над неофициальным портом Marvel’s Spider-Man 2 для ПК, игроки на ПК всё равно будут иметь возможность насладиться приключениями Питера Паркера и Майлза Моралеса, так как официальная версия игры выйдет на ПК в ближайшем будущем. По планам, разработка завершится в текущем финансовом году, и, вероятно, порт будет доступен во второй половине 2024 года.

Напомним, что игра Marvel’s Spider-Man 2 уже доступна на игровой консоли PlayStation 5 по всему миру. Чтобы узнать больше о ней, вы можете ознакомиться с обзором Алессио.

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Marvel's Spider-Man 2 представляет собой логичное развитие игровой формулы, которая была впервые представлена в игре 2018 года. Игра порадует эмоциональным сюжетом, улучшенным вариантом передвижения, великолепными визуальными эффектами и производительностью, а также выдающейся доступностью для игроков с ограниченными возможностями. Этот сиквел, скорее всего, покорит сердца большинства поклонников оригинала, однако для следующей части, Spider-Man 3, потребуется более радикальное обновление.