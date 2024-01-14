Премьер-министр Армении заявил, что Баку отверг предложения о зеркальном выводе войск и демилитаризации приграничных территорий

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Армения предложила Азербайджану заключить соглашение с целью обеспечения стабильности и безопасности на их границе. Премьер-министр Армении, Никол Пашинян, вынес этот предложение в свет после сообщений о том, что Баку отклонил предложения о одновременном выводе войск и демилитаризации приграничных областей.

По словам Пашиняна, "для обеспечения безопасности нашего региона, мы предлагаем провести одновременный вывод войск с границы в соответствии с Алма-Атинской декларацией, чтобы минимизировать риск возможных столкновений между сторонами конфликта". Однако, по его словам, азербайджанская сторона отказалась от данного предложения.

Премьер-министр также вспомнил предложение о создании демилитаризованной зоны в приграничных районах, что также было отвергнуто азербайджанской стороной. В ответ на данные предложения, Пашинян предложил заключить соглашение, которое позволило бы Армении и Азербайджану сделать конкретные соглашения относительно вооружений и обеспечило бы возможность мониторинга выполнения взаимных соглашений.

Напомним, что в сентябре прошлого года Азербайджан провел "антитеррористическую операцию" в Бергкарабахе, завершившуюся соглашением о прекращении огня и разоружении вооруженных формирований региона, а также воссоединением Бергкарабаха с Азербайджаном. Эта операция привела к массовому выезду из региона более 100 000 армян, составлявших большинство его населения. В октябре азербайджанский президент Ильхам Алиев поднял флаг своей страны в Чанкенди (столице Бергкарабаха), а в ноябре в городе был проведен парад победы.

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В декабре прошлого года пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков заявил, что Азербайджан и Армения не являются "враждебными сторонами" и готовы к заключению мирного договора. Ситуация в регионе остается сложной.