Отчет инспектора Министерства обороны США выявил, что более $1 миллиарда американского вооружения, отправленного в Украину, могли быть украдены или утрачены из-за ненадлежащего мониторинга.

Пентагон столкнулся с проблемой контроля за американским военным оборудованием, отправленным в Украину. Согласно отчету инспектора Министерства обороны США, не удается отследить более $1 миллиарда вооружений. Эти оружия включают ракеты Javelin и Stinger, ночные прицелы, дроны-камикадзе и средние ракеты воздушного боя.

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Отчет, который просмотрела газета New York Times, указывает, что несмотря на улучшение мониторинга, Департамент обороны "не полностью соблюдал" требования. В результате многие отправленные оборудования остаются без надзора.

Инспекторат уточнил, что хотя "несоблюдение" может указывать на кражу или перенаправление оружия, выяснить, что произошло с ненадлежаще отслеживаемым вооружением, не входит в компетенцию Пентагона.

Инспекторат Отдела обороны заявил, что в Украине теперь находятся сотрудники DoD OIG. Они продолжают расследование по обвинениям в преступной деятельности, связанной с американской военной помощью Украине.

Это заявление последовало за комментариями официального представителя Совета национальной безопасности Белого дома Джона Кирби. Он сообщил журналистам в четверг, что американская помощь Украине "теперь приостановлена".

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В отдельном сообщении независимый сенатор Кирстен Синема заявила, что Белый дом и Сенат близки к заключению сделки. Она касается дополнительного законопроекта о финансировании помощи Украине и обеспечении безопасности границ. Ранее Белый дом просил у Конгресса более $100 миллиардов дополнительных средств, включая более $60 миллиардов для Украины. Однако республиканцы отказались одобрить это без мер по усилению границы и ограничению иммиграции.