В Аравийском море неизвестные в военной форме захватили танкер, который теперь следует курсом в сторону Ирана. Данное событие вызывает подозрения в связи с предыдущим конфликтом между США и Ираном из-за нефти на борту этого танкера.

В Аравийском море произошел новый инцидент с захватом танкера. Подозрения в этом случае пали на Иран. Танкер ранее был вовлечен в длительный конфликт, в ходе которого США незаконно изъяли миллион баррелей иранской нефти. Согласно последним сообщениям, танкер взял курс на иранские территориальные воды.

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Событие произошло в четверг утром в Оманском заливе. Неизвестные в военной форме взошли на борт танкера. Этот инцидент вызвал подозрения в причастности Ирана, учитывая предыдущие конфликты между страной и США, связанные с тем же судном.

США ранее пытались конфисковать нефть, находящуюся на борту танкера "Suez Rajan". Процесс затянулся на несколько месяцев из-за страха перед санкциями со стороны других судов, участвующих в транспортировке иранской нефти. В итоге, по решению Министерства юстиции США, груз был перевезен другим танкером в Хьюстон, штат Техас.

Британское военно-морское агентство United Kingdom Maritime Trade Operations сообщило, что инцидент произошел рано утром в водах между Оманом и Ираном. Этот район является ключевым для судов, проходящих через Ормузский пролив.

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Через эту морскую артерию транспортируется пятая часть всей торгуемой в мире нефти. Офицер безопасности танкера сообщил по телефону о неизвестных голосах на борту, после чего связь с судном была потеряна. По данным британской охранной компании Ambrey, танкер уже направляется в иранские воды, а его позиционный транспондер отключен. Танкер перевозил 145 000 тонн нефти из иракского Басры в турецкий порт Алыага.