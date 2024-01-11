Администрация США рассматривает возможность использования замороженных российских активов для финансирования восстановления Украины.

Администрация президента США, Джо Байдена, выступила с предложением об использовании замороженных российских активов для поддержки Украины. Эта инициатива возникла на фоне препятствий, созданных республиканцами в Конгрессе США, препятствующими дополнительному финансированию Украины.

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Согласно отчету Bloomberg, основанному на документе Национального Совета по Безопасности США, предложение направлено в Сенат. В документе указывается, что сумма замороженных российских активов может достигать $300 миллиардов.

Эти средства, по мнению администрации Байдена, могли бы быть использованы для восстановления инфраструктуры и экономики Украины. По оценкам Мирового банка, на восстановление Украины потребуется около $411 миллиардов. Таким образом, конфискация российских активов может стать значительным вкладом в этот процесс.

В то же время, в Белом доме обеспокоены потенциальными репутационными рисками для американской финансовой системы и национальной валюты, связанными с таким шагом. Поэтому рассматривается возможность согласования этой инициативы с европейскими союзниками, где одобрение подобных мер может быть затруднительным.

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Со стороны России звучат резкие критические замечания по поводу возможной конфискации активов. Дмитрий Песков, пресс-секретарь Кремля, ранее заявлял, что такие действия будут являться грубым нарушением принципов права собственности и не останутся без ответа со стороны России.