Немецкая криптовалютная компания Finoa привлекла $15 миллионов в стратегическом раунде финансирования при оценке в $100 миллионов, с участием ведущих инвестиционных фондов. Компания планирует использовать средства для развития своего бизнеса в области хранения и стейкинга криптоактивов.

Немецкая криптовалютная компания Finoa, специализирующаяся на хранении и стейкинге криптоактивов для институциональных клиентов, привлекла $15 миллионов в рамках стратегического раунда финансирования. Раунд возглавили Maven 11 Capital и Balderton Capital.

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В инвестиционном раунде также участвовали Blue Bay Ventures, Signature Ventures, Coparion и Venture Stars. Как сообщил в интервью The Block сооснователь и содиректор Finoa Кристофер Май, раунд финансирования начался в июне прошлого года и завершился в декабре.

Изначально Finoa планировала привлечь от $5 до $6 миллионов от существующих инвесторов, но интерес внешних инвесторов позволил увеличить сумму финансирования. По словам Майя, компания снова стала прибыльной, что способствовало привлечению дополнительных средств.

Этот раунд финансирования последовал спустя почти три года после того, как Finoa привлекла $22 миллиона в серии A в апреле 2021 года. Компания не стала проводить крупный раунд серии B из-за сложных рыночных условий в прошлом году и выбрала меньший стратегический раунд для роста.

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Источник, знакомый с ситуацией, сообщил, что оценка компании осталась на уровне $100 миллионов, что соответствует оценке серии A в 2021 году.