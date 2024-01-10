Впервые в истории культовой франшизы "Звёздные Войны", женщина возьмет на себя роль режиссера одного из фильмов. Шармин Обайд-Чинои, известная своими работами над сериалом "Мисс Марвел", будет управлять созданием нового фильма, продолжающего историю Рей Скайуокер.

Впервые за почти 50-летнюю историю франшизы "Звёздных Войн" режиссёром одного из фильмов станет женщина. Шармин Обайд-Чинои, известная по своей работе над "Мисс Марвел", взяла на себя роль режиссёра в новом фильме, продолжающем историю Рей Скайуокер.

реклама

Этот прорыв был объявлен на "Star Wars Celebration 2023", где также стало известно о трёх новых фильмах во вселенной. Один из них сфокусирован на персонаже Рей, которую снова сыграет Дейзи Ридли. Подробности сюжета пока держатся в секрете, но уже ясно, что фильм знаменует собой важный шаг для всей франшизы.

В интервью CNN Шармин Обайд-Чинои выразила своё воодушевление по поводу проекта, отметив, что настало время для женщины раскрыть новую главу в далёкой-далёкой галактике. Она подчеркнула своё стремление создать что-то уникальное и значимое в рамках этой культовой серии.

Фильм, получивший рабочее название "New Jedi Order", будет разворачиваться спустя 15 лет после событий последней трилогии. Ходят слухи о возможном возвращении Джона Бойеги в роли Финна, но официального подтверждения пока нет.

рекомендации Ищем PHP-программиста для апгрейда конфы

Съёмки нового фильма начнутся в этом году, но точная дата его выхода в кино ещё не установлена. Возможные даты премьеры других фильмов "Звёздных Войн" запланированы на 2026 и 2027 годы. Среди других ожидаемых проектов - фильм, основанный на "Мандалорце" под руководством Дейва Филони, и работа Джеймса Мэнголда, рассказывающая о происхождении Силы и джедаев.