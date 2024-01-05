В Латвии российским гражданам, в основном пожилым, угрожает выдворение из-за несоответствия новым миграционным законам, при этом Россия обещает оказать помощь в случае их возвращения





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В Латвии более 1000 россиян могут быть высланы из страны, причём большинство из них — пожилые люди старше 60 лет. Согласно данным латвийского информационного агентства LETA, всего под угрозой депортации находятся 1167 граждан России.

Эти лица не соответствуют новым критериям миграционного законодательства и не подали заявления на продление вида на жительство. Конец декабря 2023 года показал, что изначально число таких людей составляло 1213, но к началу января 46 человек уже покинули Латвию.

По словам Майры Розе, руководителя Миграционной службы Латвии, процесс выдворения россиян без вида на жительство является сложным и масштабным. Он включает в себя несколько этапов, начиная с запроса объяснений от граждан и заканчивая принудительной депортацией тех, кто не покинет страну в установленные сроки.

Окончательный список лиц, подлежащих выдворению, ещё не утверждён. Срок действия бессрочных видов на жительство для россиян, не подавших заявлений на ПМЖ в ЕС после сдачи языкового теста, истёк 3 января.

Посольство России в Латвии отмечает, что среди потенциально депортируемых много пенсионеров. В качестве примера приводится история 84-летней жительницы Йекабпилса, которая не была проинформирована о необходимости сдачи языкового теста и не имеет родственников или жилья в России. Посольство заверило, что Россия предоставит поддержку своим гражданам в случае их возвращения на родину.

В 2022 году латвийское правительство ограничило выдачу временных видов на жительство россиянам, предусмотрев бессрочный вид на жительство только для тех, кто сдаст государственный языковой экзамен до сентября 2023 года. Лица младше 15 и старше 75 лет освобождены от сдачи экзамена.

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Ранее в Латвии был принят закон, предусматривающий перевод всего образования на латышский язык, при этом русский язык остаётся в программе как язык меньшинства. В стране проживает около 1,8 миллиона человек, из которых почти 40% говорят на русском языке. Официальный язык Латвии — латышский, русский язык считается иностранным.