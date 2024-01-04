В Турции наблюдается кризис в виде рекордно высокой инфляции, достигшей 64,77 процента.

Экономическая ситуация в Турции продолжает ухудшаться, с инфляцией, достигшей критической отметки в 64,77% к декабрю. Это значительное увеличение по сравнению с ноябрьским показателем в 61,98%, как сообщает Турецкое статистическое управление. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган столкнулся с серьезными трудностями в борьбе с быстро растущими ценами, несмотря на его обещания сдержать инфляцию.

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Основной вклад в увеличение инфляции внес рост цен в секторах гостиничного бизнеса и ресторанов, что стало особенно заметно перед новогодними праздниками. Кроме того, обесценивание национальной валюты лиры по отношению к доллару США на 37% за последний год повлияло на стоимость импортных товаров, усугубляя экономические проблемы страны.

Попытки Турецкого центрального банка стабилизировать ситуацию, включая резкое повышение ключевой ставки до 42,50%, пока не привели к желаемому эффекту. Эксперты выражают озабоченность по поводу возможной новой волны инфляции в связи с повышением минимальной заработной платы на 49%, до 17 002 лиры в месяц, что равносильно примерно 520 евро.

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Это повышение минимальной заработной платы, объявленное министром труда Ведатом Исиханом, может привести к дальнейшему увеличению цен, оказывая дополнительное давление на экономику страны.