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Трагический теракт в Иране: сотни жертв на памятном мероприятии в Кермане
Во время церемонии памяти генерала Касема Сулеймани в его родном городе Керман произошел теракт, в результате которого погибли более 100 человек, и около 170 получили ранения

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В иранском городе Керман, на юго-востоке страны, произошел кровавый теракт во время церемонии в честь четвертой годовщины смерти генерала Касема Сулеймани. Событие случилось в месте, где генерал был похоронен после его убийства в 2020 году. По последним данным, жертвами стали более 100 человек, а около 170 получили ранения.

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На кладбище мучеников в Кермане, где проходила церемония памяти, прогремели два взрыва. Ответственность за происшествие пока не взяла на себя ни одна террористическая организация. Представители местных властей, включая заместителя губернатора провинции Керман Рахмана Джалали, заявили о террористическом характере взрывов.

Генерал Сулеймани, командующий подразделением "Кудс" Корпуса стражей исламской революции, был убит 3 января 2020 года в Багдаде в результате американского дронового удара, приказанного тогдашним президентом США Дональдом Трампом. Трамп обосновал свое решение заявлениями о готовящейся атаке Сулеймани на американских военных в Ираке.

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Памятная церемония в Кермане ежегодно собирает тысячи участников, которые приходят чтить память генерала, считающегося в Иране национальным героем. Этот теракт стал одним из самых кровавых в последние годы в стране и вызвал общественный резонанс.

#новости
Источник: br.de
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