Турция ограничивает передвижение британских минных тральщиков, направляющихся в Украину

Турецкие власти приняли решение не разрешать проход двух минных тральщиков Великобритании через турецкие воды в направлении Черного моря. Эти суда, переданные Украине британским правительством, столкнулись с ограничениями, основанными на положениях Монтрёской конвенции. Согласно этому международному договору, в периоды напряженности и конфликтов, Турция имеет право контролировать и ограничивать проход военных кораблей через свои проливы Босфор и Дарданеллы.

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Британские минные тральщики, предназначенные для усиления оборонительного потенциала украинского флота, были списаны Великобританией еще в 2022 году и переданы Украине в июле 2023. Однако, теперь их путь на восток через турецкие водные пространства встретил препятствие.

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Это решение Анкары отражает сложность международных отношений и правил в период повышенной геополитической напряженности в регионе. Турция, стремясь избежать эскалации и дополнительного вовлечения в конфликт, придерживается строгих правил Монтрёской конвенции, которая предоставляет ей последнее слово в вопросах прохода военных кораблей через ее территориальные воды.