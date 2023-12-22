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Конфликты в Гвинее из-за дефицита топлива: растет число жертв пожара
После взрыва на главном нефтебазе в Гвинее, приведшего к нехватке бензина, в Конакри произошли столкновения между протестующей молодежью и силами безопасности.

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В Гвинее возникли напряженности и столкновения в столице Конакри из-за нехватки бензина, вызванной пожаром на главном нефтебазе страны. Число жертв этого инцидента, произошедшего в ночь с воскресенья на понедельник, увеличилось до 23 погибших и 241 пострадавшего.

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В результате взрыва и последующего пожара в портовом районе Калум были нанесены значительные материальные ущербы, что привело к остановке экономической жизни в регионе. Власти объявили трехдневный национальный траур в честь жертв катастрофы.

Ситуация усугубилась в четверг, когда молодежь столкнулась с силами безопасности, требуя возобновления поставок бензина в автозаправочные станции. Протестующие молодые люди, многие из которых зарабатывают на жизнь, работая на мототакси, выразили недовольство решением властей предоставлять только дизельное топливо, оставляя их без бензина.

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В ходе столкновений протестующие устроили баррикады, перевернули мусорные баки и подожгли шины, выражая свое недовольство и требуя от правительства выполнения своих обязанностей. В ответ силы безопасности использовали слезоточивый газ.

#новости
Источник: france24.com
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