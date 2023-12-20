Eve Systems представила новые умные устройства для дома, включая умную розетку Matter-over-Thread, выключатель и коллекцию жалюзи. Устройства поддерживают передовой мониторинг энергопотребления и будут доступны в ближайшем будущем.

Eve Systems, известный разработчик умных устройств для дома, представил новые продукты, включая мировую премьеру умной розетки, совместимой со стандартом Matter. Эта инновационная розетка заменяет обычную двойную розетку и предоставляет возможность контролировать энергопотребление, что особенно полезно в холодное время года, когда многие из нас проводят больше времени внутри дома, используя различные бытовые приборы.

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Особенностью умной розетки от Eve Systems является поддержка стандарта Matter через протокол Thread, что обеспечивает более надежное и эффективное подключение к смарт-дом системам. Розетка имеет два независимо управляемых разъема и предоставляет продвинутый мониторинг энергопотребления для пользователей платформы Samsung SmartThings и Apple Home.

Особенности розетки включают в себя возможность отслеживания GPS-маршрута, высоты, пульса, скорости и других параметров, что позволяет пользователям более детально анализировать свою активность и эффективность использования электроприборов.

Кроме того, Eve Systems представила умный выключатель, также совместимый со стандартом Matter, который позволяет более удобно управлять освещением через мобильное приложение, голосового помощника или автоматизацию. Этот продукт будет доступен во втором квартале 2024 года.

Оба устройства, умная розетка и умный выключатель, интегрируются легко и незаметно в современный интерьер, делая их отличным выбором для тех, кто стремится создать умную и энергоэффективную систему в своем доме.

Стандарт Matter, на который они опираются, представляет собой новый стандарт подключения для умных устройств, который обеспечивает универсальную совместимость независимо от используемой системы автоматизации. Для работы с устройствами, поддерживающими Matter, потребуется совместимый хаб, но многие популярные умные домашние хабы уже поддерживают этот стандарт, включая Google Nest Hub, Samsung SmartThings Station и Apple HomePod.

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Эти новые продукты от Eve Systems предоставляют пользователям более широкие возможности для управления своими домашними устройствами и контроля энергопотребления, что делает их отличным выбором для создания современной и эффективной умной системы дома.