Ученые из Национальной лаборатории в США доказали возможность повторяемого ядерного синтеза, при котором выделяется больше энергии, чем затрачивается.

Исследователи из Национальной лаборатории зажигания (National Ignition Facility, NIF) в США достигли значительного прогресса в области ядерного синтеза. После того как год назад им впервые удалось получить больше энергии от синтеза, чем было вложено в процесс, эти результаты были успешно воспроизведены несколько раз.

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В четырех из последних шести экспериментов ученые достигли зажигания, когда количество выделяемой энергии превышало затраченное. Это стало возможным благодаря использованию 192 лазерных лучей, направленных на капсулу с изотопами водорода - дейтерием и тритием. В результате имплозии, вызванной лазерами, происходит слияние изотопов и высвобождение значительного количества энергии.

Один из руководителей исследовательской группы Ричард Таун выразил удовлетворение от достигнутых результатов. Он отметил, что эти эксперименты демонстрируют реальность и эффективность ядерного синтеза как потенциального источника энергии.

Для дальнейшего развития технологии ядерного синтеза Министерство энергетики США анонсировало создание трех научных центров, на что выделено $42 миллиона. Эти центры объединят усилия государственных лабораторий, университетов и частных компаний.

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Эти достижения ставят NIF на первый план исследований в области ядерного синтеза, открывая перспективы для разработки новых, чистых и эффективных источников энергии.