Немецкая железнодорожная компания Deutsche Bahn объявила о начале проекта по созданию нового поколения высокоскоростных поездов, с улучшенным доступом для пассажиров с ограниченными возможностями и повышенной энергоэффективностью

Немецкая железнодорожная компания Deutsche Bahn объявила о планах по внедрению нового поколения высокоскоростных поездов. Эти поезды обещают поднять планку комфорта и технологий в путешествиях на начало 2030-х годов. Партнеры по проекту, Alstom Transport Deutschland и Siemens Mobility, уже разработали независимые концепции транспортных средств. Следующим шагом станет заключение контракта на производство до 95 новых поездов.

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В новых поездах планируется реализация инновационных решений в дизайне интерьера. Особое внимание уделяется обеспечению доступа для пассажиров с ограниченными возможностями передвижения, включая безступенчатые входы. Ожидается, что поезда будут отличаться повышенной энергоэффективностью и надежностью.

Первая партия включает заказ на 33 одноэтажных поезда. Они будут иметь длину до 400 метров, вместимость до 940 мест и способность развивать скорость более 300 км/ч. Перед запуском серийного производства предусмотрено тестирование прототипа. Эти новые поезда заменят устаревшие модели, такие как ICE 1 и ICE 3, и помогут удовлетворить растущий спрос на пассажирские перевозки.

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Также Deutsche Bahn планирует расширить свой парк, добавив к 2030 году 79 поездов ICE L от Talgo и 90 новых ICE 3neo.