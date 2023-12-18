Netflix пытается создать свой вариант Star Wars с Rebel Moon, но, несмотря на значительные вложения и амбициозные планы, фильм страдает от неоригинальности и слабого развития сюжета

Netflix взялся за создание своего аналога Star Wars под названием Rebel Moon. Стоимость производства двух уже снятых фильмов составила 166 миллионов долларов, и еще один фильм находится в стадии разработки. Помимо фильмов, планируется создание видеоигр для собственной платформы, комиксов и сериалов, что соответствует первоначальным амбициям режиссера Зака Снайдера.

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Сюжет первой части, Rebel Moon – Teil 1: Kind des Feuers, кратко напоминает "Семь самураев" Акиры Куросавы в космической обстановке. В нем представлено простое космическое поселение, где скрывается главная героиня, Кора (София Бутелла), с темной военной прошлым. Вскоре на поселение нападает армия космического тирана Балисариуса, и Кора решает собрать группу повстанцев, чтобы защитить его.

Однако, как отмечает рецензент, фильм страдает от отсутствия оригинальности и качественного развития. После обещающего начала сюжет быстро превращается в серию несвязанных идеи и непоследовательных сцен. Кора отправляется в путешествие, где нанимает членов экипажа, но история и мир Rebel Moon не раскрываются.

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Присутствуют ссылки на другие известные фантастические произведения, но, по мнению рецензента, они не способны создать уникальную и захватывающую историю. Несмотря на впечатляющие визуальные эффекты и потенциал для развития новой франшизы, Rebel Moon оставляет чувство недоработанности и несоответствия ожиданиям.