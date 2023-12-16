Группа защиты прав животных обращается к SEC с требованием провести расследование в отношении заявлений Илона Маска о смерти обезьян в экспериментах Neuralink, считая их вводящими в заблуждение и возможно связанными с мошенничеством.

Группа защиты прав животных обратилась к Комиссии по ценным бумагам и биржам США (SEC) с требованием провести расследование в отношении известного предпринимателя и основателя компании Neuralink, Илона Маска. Они утверждают, что Маск мог предоставить вводящую в заблуждение информацию о смерти обезьян, которые были использованы в экспериментах с мозговыми чипами в его стартапе Neuralink.

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Суть обвинений заключается в том, что Маск на последнем мероприятии New York Times DealBook Summit заявил, что обезьяны, погибшие после имплантации мозговых чипов, были выбраны для экспериментов потому, что они уже были на грани смерти. Однако группа защиты прав животных утверждает, что это утверждение неверно и может быть "возможным мошенничеством в сфере ценных бумаг".

Это уже третья попытка обратить внимание SEC на заявления Маска относительно смерти обезьян, задействованных в экспериментах Neuralink, с начала этого года. Данные, связанные с исследованиями Neuralink, которые изучили журналисты, создают сложную картину здоровья обезьян, использованных в разработке мозговых чипов, которые в будущем могут быть испытаны на людях.

Последнее обращение к SEC было инициировано Physicians Committee for Responsible Medicine и сосредотачивается на интервью Маска, где он комментировал смерти обезьян в результате экспериментов Neuralink. Группа утверждает, что нет доказательств того, что обезьяны имели фатальные состояния до имплантации чипов.

Исследования, проведенные ветеринарными врачами и медицинскими записями, показывают, что некоторые из обезьян подверглись серьезным осложнениям после операций, а их состояние до экспериментов не указывало на фатальные проблемы со здоровьем.

Эти обвинения вызывают интерес и вопросы о том, как обеспечивается безопасность и благополучие животных в рамках исследований в сфере новых технологий. Они также подчеркивают важность надежных данных и прозрачности при проведении медицинских исследований.

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