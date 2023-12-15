Vivaldi выпустил обновление своего браузера, добавив автоматизацию управления вкладками и улучшив доступ к сохраненным сессиям

В новой версии браузера Vivaldi появились функции, упрощающие работу с вкладками и сессиями. Благодаря обновлению, пользователи теперь могут автоматически распределять вкладки по рабочим областям согласно заданным правилам. Это позволяет избежать ручной сортировки вкладок.

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В настройках Vivaldi можно создать правила для автоматического перемещения вкладок в нужные рабочие области. Например, вкладки с новостными сайтами могут автоматически открываться в специальном разделе "Новости". Подобная функция особенно полезна при организованном рабочем пространстве, где каждая область соответствует определенной категории сайтов, таких как новости, работа, покупки или планирование путешествий.

Также обновлен доступ к сохраненным сессиям через боковую панель. Теперь пользователи могут легко управлять сохраненными сессиями, в которых хранятся адреса открытых веб-страниц. Это упрощает переключение между различными сессиями и обеспечивает более комфортную работу с браузером.

Функция синхронизации Vivaldi также была расширена. Теперь она включает в себя полный браузерный историк, а не только данные из адресной строки. Это облегчает доступ к веб-страницам, найденным на одном устройстве, с другого устройства. Все данные в Vivaldi Sync защищены с помощью полной сквозной шифровки (E2EE).

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Кроме того, в Vivaldi усовершенствована функция заметок. Теперь к одной заметке можно прикрепить несколько веб-страниц. Это удобно для сбора информации по теме с разных источников.