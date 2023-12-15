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Mirakl
Volkswagen раскрывает детали нового электрического SUV ID.2all
Volkswagen анонсировал выпуск нового электрического SUV ID.2all, который появится на рынке в 2026 году.

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Volkswagen представил новый шаг в развитии своих электрических автомобилей – SUV ID.2all. Этот инновационный полноприводной электрический автомобиль запланирован к выходу на рынок в 2026 году. Первое изображение новинки уже доступно на официальном сайте компании и в социальных сетях.

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ID.2all станет частью электрической серии Volkswagen и построен на новейшей версии платформы MEB. Этот автомобиль призван сочетать в себе просторный интерьер, традиционно свойственный модели Volkswagen Golf, и доступную стоимость, сопоставимую с Volkswagen Polo.

Прототип ID.2all был впервые показан в марте. Ожидается, что производственная версия SUV будет способна преодолевать до 450 км на одном заряде. Начальная цена модели обещает быть привлекательной – менее €25 000.

Дизайн нового электро-SUV вдохновлен классическими линиями Volkswagen, включая Käfer и Golf, но переосмыслен с учетом требований современной электромобильности. Внутри автомобиля установлен большой 12,9-дюймовый сенсорный экран и многофункциональное рулевое колесо. Автомобиль обещает обеспечить комфорт и удобство как в городе, так и на трассе.

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Основным акцентом в дизайне стало сочетание стабильности, привлекательности и вдохновляющих элементов. Разработчики стремились к тому, чтобы ID.2all не только соответствовал техническим характеристикам современных электромобилей, но и привлекал внимание своим внешним видом и удобством использования.

#новости
Источник: golem.de
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