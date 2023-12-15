Китай разрабатывает первый в своем роде подводный дата-центр. Проект включает в себя 100 модулей с серверами, расположенных на морском дне. Это позволит сэкономить энергию и земельные ресурсы

Китай занимается строительством уникального подводного дата-центра. Этот проект представляет собой сеть из 100 модулей, установленных на дне моря у побережья города Санья. Каждый модуль будет оснащен серверами и работать под водой. Такое расположение позволит эффективно охлаждать оборудование за счет морской воды.

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Проект предполагает, что дата-центр будет обладать вычислительной мощностью 6 миллионов обычных компьютеров. Каждый модуль весит 1 300 тонн. Он способен обрабатывать 4 миллиона высококачественных изображений каждые 30 секунд. Планируется, что весь комплекс будет функционировать в течение 25 лет.

Ожидается, что такой подход позволит сэкономить до 122 мегаватт-часов энергии в год. Это станет возможным благодаря отказу от использования традиционных систем охлаждения. Кроме того, такое решение поможет сэкономить земельные ресурсы, которые обычно занимают дата-центры.

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Однако у подводных дата-центров есть и свои недостатки. Установка серверов в водонепроницаемые контейнеры может обойтись дороже. Также усложняется обслуживание и ремонт оборудования. Для доступа к центру специалистам придется погружаться на глубину 35 метров.