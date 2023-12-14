Arcom сообщает о снижении уровня пиратства во Франции, несмотря на увеличение стоимости стриминговых услуг

По последним данным от Arcom (Авторитет Регулирования Коммуникаций и Аудиовизуальных Средств), пиратство во Франции продолжает снижаться, даже в условиях увеличения стоимости стриминговых услуг. Эта тенденция, наблюдаемая с 2022 года, продолжилась и в текущем году, что Arcom считает подтверждением эффективности своих мер по борьбе с нелегальным контентом.

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В новом барометре потребления культурных и спортивных цифровых товаров установлено, что только 24% интернет-пользователей старше 15 лет прибегают к нелегальному контенту, что на 3% меньше, чем в 2021 году. Denis Rapone из Arcom выразил удовлетворение этими показателями, отмечая успех внедренных мер, включая возможность блокировки незаконных сайтов и их зеркал.

С января 2022 по 4 декабря 2023 года Arcom заблокировал 3,191 доменов, связанных со спортивным контентом, и 562 домена в области культуры. Параллельно с этим, законное потребление культурного и спортивного контента продолжает расти: 64% французских интернет-пользователей старше 15 лет теперь исключительно пользуются легальными сервисами, что на 8% больше, чем два года назад.

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Тем не менее, средний ежемесячный расход на контент увеличился до €38 против €32 в прошлом году, что свидетельствует о влиянии инфляции на цены стриминговых услуг. Arcom подчеркивает, что необходимо постоянно следить за развитием технологий и угрозами, такими как нелегальные IPTV-подписки и VPN-сервисы, позволяющие обходить блокировки.