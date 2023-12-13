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Mirakl
iPhone 16 получит возможность снимать трехмерные видео
Компания Apple готовит iPhone 16 с измененным расположением камер, что может позволить снимать трехмерные видео "Spatial Videos"

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Компания Apple готовит новое поколение смартфонов iPhone 16, которые ожидаются осенью 2024 года. Ожидается, что устройства получат небольшие, но важные изменения в дизайне и функциональности.

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Одним из ключевых изменений станет пересмотр расположения камер. Главная камера и широкоугольная камера будут расположены одна над другой, что может открыть новые возможности для создания трехмерных видео "Spatial Videos". Эта технология позволит пользователям снимать и просматривать видео в более реалистичной форме.

Кроме того, iPhone 16 получит программную кнопку, которую пользователи смогут настроить по своему усмотрению. Это добавит гибкости при использовании устройства.

Несмотря на эти изменения, дизайн iPhone 16 останется кубическим и узнаваемым, что сохраняет стиль, представленный в iPhone 12.

Следует отметить, что для профессиональных моделей iPhone 16 Pro и iPhone 16 Pro Max также ожидаются улучшения в виде больших экранов и улучшенной камеры.

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Новое поколение iPhone ожидается с нетерпением, так как оно продолжает традиции и инновации, которые делают смартфоны Apple такими популярными.

#новости
Источник: heise.de
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