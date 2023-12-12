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NASA представило первые мировые карты минералов для изучения воздействия на климат и экосистемы
Миссия EMIT NASA создала первые подробные карты мировых регионов, откуда исходит минеральная пыль и предоставила точные местоположения 10 ключевых минералов на основе того, как они отражают и поглощают свет.

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Миссия EMIT (Earth Surface Mineral Dust Source Investigation) NASA создала первые подробные карты мировых регионов, откуда исходит минеральная пыль, и предоставила точные местоположения 10 ключевых минералов на основе их способности отражать и поглощать свет. Пыль, содержащая эти минералы, поднимается в воздух под воздействием ветров и может либо охлаждать, либо нагревать атмосферу и поверхность Земли в зависимости от их состава. Понимание распространения этих минералов по всему миру поможет исследователям прогнозировать будущие изменения климата.

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Миссия EMIT была запущена на Международную космическую станцию в 2022 году и представляет собой имиджинговый спектрометр, разработанный лабораторией реактивного движения NASA в Южной Калифорнии. Эта миссия решает важную задачу для климатологов, предоставляя более подробную информацию о минеральном составе поверхности Земли.

EMIT сканирует поверхность Земли с высоты около 410 километров, создавая изображения обширных территорий с высокой детализацией, что невозможно сделать с земли или при помощи аэрокосмических средств. За время своего нахождения в орбите миссия собрала более 55 000 снимков поверхности в районах с аридным климатом, охватывая полосу шириной около 11 000 километров вблизи экватора. Эти снимки в совокупности составили миллиарды измерений, достаточных для создания подробных карт состава поверхности.

Кроме того, за время работы миссия продемонстрировала способность обнаруживать выбросы метана и углекислого газа из мусорных свалок, нефтяных объектов и другой инфраструктуры.

Полученные данные могут быть использованы для улучшения моделей изменения климата и изучения влияния минеральной пыли на экосистемы мест, где она оседает. Есть доказательства того, что частицы, оседающие в океане, могут способствовать росту фитопланктона, что влияет на акватические экосистемы и углеродный цикл планеты. Также ученые выявили, что пыль, исходящая из Африки, предоставляет питательные вещества для роста тропических лесов в бассейне Амазонки.

Данные от EMIT могут помочь исследователям установить источники минеральной пыли и более детально изучить ее состав, что поможет определить перемещение ключевых элементов, таких как фосфор, кальций и калий, которые считаются важными для этого вида долгодистанционного удобрения.

Помимо отслеживания 10 ключевых минералов, которые являются основной целью миссии, данные от EMIT используются для выявления других минералов, видов растительности, снега и льда, а также производимых человеком веществ на поверхности Земли. С большим количеством измерений исследователи смогут найти статистические зависимости между характеристиками поверхности и другими интересующими признаками.

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#новости
Источник: nasa.gov
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