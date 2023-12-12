Apple предоставит конкурентам доступ к NFC на iPhone для платежей, реагируя на давление Европейской комиссии.

Под давлением Европейской комиссии Apple готова открыть доступ конкурентам к использованию NFC-технологии на iPhone, особенно для проведения бесконтактных платежей. Этот шаг предпринят с целью разрешить текущий конкурентный спор и избежать значительных штрафов.

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В настоящее время только сервисы Apple Wallet и Apple Pay имеют доступ к NFC-интерфейсу iPhone для совершения платежей. Европейская комиссия считает, что это позволяет Apple злоупотреблять своей доминирующей позицией, что было высказано в предъявленных регуляторам жалобах в прошлом году. Это ограничение мешает конкурентам предлагать собственные кошельки для пользователей iPhone. Apple развивала свой кошелек, добавляя в него не только банковские карты, но и цифровые ключи и документы, и на данный момент нет реальных альтернатив.

Apple утверждала, что у пользователей в Европе есть "много вариантов" для мобильных платежей, и Apple Pay доступен для всех банков. Компания также выдвигала аргумент, что открытый доступ к NFC-интерфейсу представляет угрозу безопасности.

Одновременно с этим Apple уже открыла функцию Tap-to-Pay для NFC-платежей на стороне приемника в нескольких странах, где торговцы могут использовать iPhone в качестве NFC-терминала для бесконтактных платежей. В этом случае нет ограничения на использование только сервисов Apple, и платежные провайдеры могут предлагать свои услуги.

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Открытие доступа к NFC-интерфейсу - это одно из множества значительных изменений, которые могут коснуться iPhone, по крайней мере, в Европе. Закон о цифровых рынках будет распространяться на iOS, App Store и Safari, что означает, что Apple, вероятно, должна будет разрешить альтернативные магазины приложений на iPhone.