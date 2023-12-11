Европейские законодатели достигли политического соглашения о регулировании искусственного интеллекта в ЕС.

Европейские законодатели достигли исторического соглашения о регулировании искусственного интеллекта (ИИ) в Европейском союзе. После марафонских трехдневных переговоров было заключено политическое соглашение о регулировании ИИ, что означает, что в ЕС окончательно будет введен закон о регулировании ИИ.

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Соглашение включает в себя запрет на использование ИИ для таких целей, как биометрическая категоризация по чувствительным характеристикам (например, политические, религиозные, философские убеждения, сексуальная ориентация, раса), а также на создание баз данных по распознаванию лиц и распознаванию эмоций на рабочем месте и в образовательных учреждениях.

Также предусмотрены ограничения на использование ИИ для социального скорингования на основе социального поведения или личных характеристик, а также на ИИ, используемый для манипулирования человеческим поведением.

Закон также устанавливает обязательные требования для ИИ, классифицированных как "высокий риск", и предусматривает двухуровневую систему правил для общих ИИ-систем.

Нарушения закона могут привести к штрафам в размере от 35 миллионов евро или 7% от глобального оборота до 7,5 миллиона евро или 1,5% от оборота, в зависимости от характера нарушения и размера компании.

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Полный текст закона будет опубликован позднее, и он вступит в силу поэтапно в течение нескольких лет, с полным введением в 2026 году.