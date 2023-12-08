Bose представила наушники Quiet Comfort Ultra Earbuds с мощным шумоподавлением, но сохраняющим легкое фоновое шумовое мурчание.

Bose продолжает радовать своих поклонников и представляет Quiet Comfort Ultra Earbuds - беспроводные наушники с потрясающими возможностями активного шумоподавления (ANC). Тем не менее, некоторые аспекты вызывают вопросы.

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Компания Bose считается одним из лидеров в мире акустических технологий, и новые беспроводные наушники Quiet Comfort Ultra Earbuds подтверждают эту репутацию. Они предлагают впечатляющее активное шумоподавление, сопоставимое с лучшими наушниками на рынке.

Основные особенности:

Мощное ANC: Новые наушники позволяют погрузиться в мир музыки, минимизируя окружающий шум. Пользователи отмечают, что они способны "всасывать" звуки из окружающей среды, создавая невероятно чистый звук.

Дополнительные функции: Bose добавила в Ultra Earbuds режим Immersive Audio и поддержку Bluetooth-кодека для улучшения качества звука. Однако есть некоторые ограничения в использовании этой функции.

Комфорт: Наушники отлично сидят в ушах и позволяют носить их длительное время без дискомфорта.

Несмотря на высокую производительность ANC, есть и недостатки. При включенном ANC слышно слабый фоновый шум, который исчезает при воспроизведении музыки. Тем не менее, нельзя его полностью убрать, выбрав более низкий уровень ANC.

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В целом, Bose Quiet Comfort Ultra Earbuds - это отличный выбор для ценителей качественного звука и активного шумоподавления, но стоит учесть небольшие недостатки.