реклама
Bose продолжает радовать своих поклонников и представляет Quiet Comfort Ultra Earbuds - беспроводные наушники с потрясающими возможностями активного шумоподавления (ANC). Тем не менее, некоторые аспекты вызывают вопросы.
реклама
Компания Bose считается одним из лидеров в мире акустических технологий, и новые беспроводные наушники Quiet Comfort Ultra Earbuds подтверждают эту репутацию. Они предлагают впечатляющее активное шумоподавление, сопоставимое с лучшими наушниками на рынке.
Основные особенности:
- Мощное ANC: Новые наушники позволяют погрузиться в мир музыки, минимизируя окружающий шум. Пользователи отмечают, что они способны "всасывать" звуки из окружающей среды, создавая невероятно чистый звук.
- Дополнительные функции: Bose добавила в Ultra Earbuds режим Immersive Audio и поддержку Bluetooth-кодека для улучшения качества звука. Однако есть некоторые ограничения в использовании этой функции.
- Комфорт: Наушники отлично сидят в ушах и позволяют носить их длительное время без дискомфорта.
Несмотря на высокую производительность ANC, есть и недостатки. При включенном ANC слышно слабый фоновый шум, который исчезает при воспроизведении музыки. Тем не менее, нельзя его полностью убрать, выбрав более низкий уровень ANC.
В целом, Bose Quiet Comfort Ultra Earbuds - это отличный выбор для ценителей качественного звука и активного шумоподавления, но стоит учесть небольшие недостатки.