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Google признала, что впечатляющее видео, демонстрирующее новую модель искусственного интеллекта Gemini, было значительно отредактировано и не показывает реальных способностей Gemini. Это подтвердили представители компании Google в беседе с Bloomberg.
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В видео Gemini ведет натуральную беседу, распознает различные виды уток и принимает решения относительно резиновой уточки. Видео стало чрезвычайно популярным, набрав более 1,5 миллиона просмотров, и стало наиболее популярным среди 15 видеороликов, представленных Google в рамках демонстрации Gemini.
Ориол Виньяльс, со-разработчик Gemini из Google Deepmind, объяснил: "Все действия пользователей и результаты в этом видео настоящие, но они были сокращены". Видео было создано, чтобы продемонстрировать, "как могут выглядеть мультимодальные взаимодействия с Gemini и вдохновить разработчиков".
Однако Виньяльс также опубликовал новое видео, на котором он демонстрирует реальное взаимодействие с Gemini. Вместо натуральной беседы и распознавания изображений в реальном времени с камеры, он использует комбинацию изображений, загруженных в интерфейс Gemini, и текстовых запросов.
Google не представила видео как демонстрацию способностей Gemini, а скорее как иллюстрацию "некоторых из наших любимых взаимодействий с Gemini". Также отмечается, что видео было отредактировано для сокращения времени задержки и длины вывода Gemini.