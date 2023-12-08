Google признала, что демонстрационное видео своей новой модели искусственного интеллекта Gemini было сильно отредактировано и не отражает реальных способностей системы.

Google признала, что впечатляющее видео, демонстрирующее новую модель искусственного интеллекта Gemini, было значительно отредактировано и не показывает реальных способностей Gemini. Это подтвердили представители компании Google в беседе с Bloomberg.

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В видео Gemini ведет натуральную беседу, распознает различные виды уток и принимает решения относительно резиновой уточки. Видео стало чрезвычайно популярным, набрав более 1,5 миллиона просмотров, и стало наиболее популярным среди 15 видеороликов, представленных Google в рамках демонстрации Gemini.

Ориол Виньяльс, со-разработчик Gemini из Google Deepmind, объяснил: "Все действия пользователей и результаты в этом видео настоящие, но они были сокращены". Видео было создано, чтобы продемонстрировать, "как могут выглядеть мультимодальные взаимодействия с Gemini и вдохновить разработчиков".

Однако Виньяльс также опубликовал новое видео, на котором он демонстрирует реальное взаимодействие с Gemini. Вместо натуральной беседы и распознавания изображений в реальном времени с камеры, он использует комбинацию изображений, загруженных в интерфейс Gemini, и текстовых запросов.

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Google не представила видео как демонстрацию способностей Gemini, а скорее как иллюстрацию "некоторых из наших любимых взаимодействий с Gemini". Также отмечается, что видео было отредактировано для сокращения времени задержки и длины вывода Gemini.