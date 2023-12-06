Sony исключает более 1300 сериалов из PlayStation Store в США, начиная с 1 января 2024 года, в связи с окончанием лицензии с Discovery.

В сфере цифрового контента происходит значительное изменение: Sony объявила о удалении более чем 1300 сериалов из библиотеки PlayStation в Соединенных Штатах. Это решение связано с окончанием срока лицензионного соглашения с компанией Discovery. Таким образом, с 1 января 2024 года, поклонники сериалов, таких как "Cake Boss", "Deadliest Catch" и "Man vs Wild", больше не смогут их просматривать через PlayStation Store, даже если они были куплены ранее.

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Это влияет в основном на пользователей в США, поскольку большинство удаляемых сериалов - американские телешоу. В прошлом году Sony уже удаляла контент от Studiocanal на немецком сайте PlayStation, но информация о сериалах Discovery отсутствует в немецкой версии. По вопросу о том, были ли эти сериалы доступны для покупки в Германии, Sony пока не дала ответа.

Sony прекратила продажу фильмов и сериалов в PlayStation Store в 2021 году, ссылаясь на популярность стриминговых платформ, таких как Netflix, Disney+ и Amazon Prime Video. Это стало частью глобального тренда перехода к стриминговым сервисам.

В прошлом году, из-за окончания лицензионного соглашения с Studiocanal, были удалены и другие известные фильмы, включая "Апокалипсис сегодня", "Пианист", "Джон Уик" и "Ла-Ла Ленд".

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В соответствии с пользовательским соглашением Sony, при покупке фильмов и сериалов пользователи фактически получают только лицензию на просмотр, и в случае удаления видео, доступ к скачиванию и стримингу этих видео прекращается.