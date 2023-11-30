SpaceX объявила стоимость своей новой антенны Starlink, которая составит $599

SpaceX анонсировала цену своей новой антенны Starlink, составляющую $599. Эта новость поступила от подписчика Starlink, который поделился скриншотом электронного приглашения на Reddit. Удивительно, что стоимость новой антенны осталась такой же, как у текущего комплекта оборудования Starlink. Новая модель, названная "стандартной", включает в себя маршрутизатор Gen 3 Wi-Fi 6, обещающий улучшенные характеристики дальности и скорости.

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Однако несмотря на обновления, неясно, предоставляет ли новая антенна значительное улучшение в скорости по сравнению со своим предшественником. Некоторые существующие пользователи считают, что обновление необязательно, и не видят причин для его приобретения.

Новая антенна отличается от предыдущей модели — она более компактная, не имеет встроенного вращающегося мотора и предназначена для установки на пол или на специальный кронштейн. Также отмечены улучшенная водонепроницаемость и повышенный уровень энергопотребления.

Интересно, что SpaceX также готовится предложить более компактную антенну Starlink размером примерно с MacBook. На данный момент компания еще не представила официальной информации о новом продукте, но в сентябре получила разрешение FCC на его продажу. Ожидается, что эта модель будет более портативной и удобной для перемещения.

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Тем временем, рассылка новых функций началась 28 ноября, и Google ожидает, что все пользователи смогут использовать их не позднее 1 декабря. Новые функции включают автоматическое сканирование документов с помощью камеры и предложения названия для отсканированных файлов.