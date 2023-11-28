Журнал Sports Illustrated попал под критику за публикацию статей, авторство которых было приписано вымышленным персонажам, созданным искусственным интеллектом.

По информации издания Futurism, журнал Sports Illustrated опубликовал статьи, которые были написаны вымышленным авторам, созданным с помощью искусственного интеллекта. В числе этих "авторов" были упомянуты "Дрю Ортиз" и "Сора Танака", которые, как оказалось, являются фиктивными персонажами с фотографиями, доступными на сайте, генерирующем изображения с помощью ИИ.

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Представитель The Arena Group, издающей Sports Illustrated, Рэйчел Финк, опровергла заявления о том, что сами статьи были написаны ИИ, но после обращения Futurism, упоминания о поддельных авторах исчезли. На статьях, подписанных искусственными авторами, появилось уведомление о том, что контент создан третьей стороной, и редакционная команда журнала не участвовала в его создании.

Случай с Sports Illustrated напоминает ситуацию на сайте Reviewed, принадлежащем Gannett. Там сотрудники утверждали, что их работодатель публикует контент, сгенерированный ИИ, что представитель Gannett отрицал.

Компания AdVon Commerce, заявляющая о предоставлении решений на основе машинного обучения и ИИ для электронной коммерции, связана с публикациями на обоих сайтах. Представитель The Arena Group подтвердил сотрудничество с AdVon и сообщил, что все статьи были написаны и отредактированы людьми. Однако выяснилось, что AdVon использовала псевдонимы в некоторых статьях для защиты личности авторов, что вызвало неодобрение The Arena Group, и в результате партнерство было прекращено.

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Таким образом, остаются вопросы о том, был ли контент сгенерирован ИИ и выдавался за человеческий труд, или издания просто не обращали внимания на эти практики. Эти действия подверглись критике, так как легко распознать подобные случаи.