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Mirakl
Sports Illustrated публиковал статьи от не существующих авторов, созданных ИИ
Журнал Sports Illustrated попал под критику за публикацию статей, авторство которых было приписано вымышленным персонажам, созданным искусственным интеллектом.

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По информации издания Futurism, журнал Sports Illustrated опубликовал статьи, которые были написаны вымышленным авторам, созданным с помощью искусственного интеллекта. В числе этих "авторов" были упомянуты "Дрю Ортиз" и "Сора Танака", которые, как оказалось, являются фиктивными персонажами с фотографиями, доступными на сайте, генерирующем изображения с помощью ИИ.

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Представитель The Arena Group, издающей Sports Illustrated, Рэйчел Финк, опровергла заявления о том, что сами статьи были написаны ИИ, но после обращения Futurism, упоминания о поддельных авторах исчезли. На статьях, подписанных искусственными авторами, появилось уведомление о том, что контент создан третьей стороной, и редакционная команда журнала не участвовала в его создании.

Случай с Sports Illustrated напоминает ситуацию на сайте Reviewed, принадлежащем Gannett. Там сотрудники утверждали, что их работодатель публикует контент, сгенерированный ИИ, что представитель Gannett отрицал.

Компания AdVon Commerce, заявляющая о предоставлении решений на основе машинного обучения и ИИ для электронной коммерции, связана с публикациями на обоих сайтах. Представитель The Arena Group подтвердил сотрудничество с AdVon и сообщил, что все статьи были написаны и отредактированы людьми. Однако выяснилось, что AdVon использовала псевдонимы в некоторых статьях для защиты личности авторов, что вызвало неодобрение The Arena Group, и в результате партнерство было прекращено.

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Таким образом, остаются вопросы о том, был ли контент сгенерирован ИИ и выдавался за человеческий труд, или издания просто не обращали внимания на эти практики. Эти действия подверглись критике, так как легко распознать подобные случаи.

#нейросеть #нейросеть google
Источник: theverge.com
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