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Mirakl
Новая технология охлаждения улучшает производительность MacBook Air
Компания Frore Systems из Сан-Хосе представила инновационную технологию охлаждения AirJet Mini, которая значительно увеличивает производительность MacBook Air с чипом M2

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Стартап Frore Systems из Сан-Хосе представил революционную технологию охлаждения, которая значительно улучшает работу MacBook Air с чипом M2 от Apple. Их разработка, AirJet Mini, — это компактный пьезоэлектрический чип, весом всего в 9 г. и размером чуть больше двух монет, способный эффективно отводить тепло, потребляя при этом минимум энергии.

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В ходе демонстрации было показано, что MacBook Air с интегрированными тремя чипами AirJet Mini работает значительно лучше, чем стандартная модель. Тесты, включая программы Cinebench R23 и игру Shadow of the Tomb Raider, продемонстрировали, что модифицированный ноутбук сохраняет более высокую производительность и стабильность даже при интенсивной нагрузке.

Например, в тесте игры после 30 минут использования скорость кадров на обычном MacBook упала до 22 кадров в секунду, в то время как улучшенная версия с AirJet поддерживала 27 кадров в секунду.

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Этот прорыв в области охлаждения может оказать значительное влияние на будущее портативных устройств, предлагая новые возможности для повышения их производительности и эффективности.

Источник: theverge.com
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