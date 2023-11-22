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Mirakl
Повышение тарифов на Bing может поставить под угрозу экологичный поисковик Ecosia
Повышение тарифов на использование поискового API Bing Microsoft может угрожать экологическому поисковику Ecosia, вынуждая его использовать результаты поиска Google

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Угроза повышения тарифов на использование Bing может поставить под угрозу деятельность экологической поисковой системы Ecosia. Руководитель компании, Кристиан Кролл, выразил обеспокоенность из-за резкого увеличения стоимости использования поискового API Bing, объявленного Microsoft в феврале. Это увеличение цен составило от 357% до 1000%, что может сделать бизнес Ecosia на базе Bing нерентабельным.

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Ecosia, известная своими программами по заселению деревьев, смогла добиться отсрочки от Microsoft, но проблема остается актуальной. В ответ на это угрожающее изменение ситуации, Ecosia начала использовать результаты поиска Google, однако столкнулась с ограничением в лицензии, которое не позволяет использовать результаты Google в мобильных приложениях.

Компания Ecosia пока не видит возможности создать собственный поисковый индекс, поскольку для этого необходимо иметь большое количество пользователей и данные о популярности поисковых запросов.

Тем не менее, Ecosia продолжает развиваться и работать над проектами, такими как создание чат-ботов на базе искусственного интеллекта. Кролл утверждает, что эти усилия не окажут существенного воздействия на экологию, так как благодаря программам заселения деревьев Ecosia уже имеет отрицательный углеродный след.

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Экологический активизм Ecosia и его стремление к борьбе с климатическими изменениями остаются важной частью его бизнес-модели.

#новости
Источник: pcmag.com
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