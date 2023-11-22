Valve значительно увеличила цены на игры в Steam для пользователей из Аргентины и Турции, привязав их к доллару США.

Valve, компания-владелец популярной игровой платформы Steam, резко увеличила цены на игры для пользователей из Аргентины и Турции. Согласно новой политике, цены в этих странах теперь привязаны к доллару США, что привело к значительному подорожанию игр. В некоторых случаях, цены выросли на тысячи процентов, например, базовая версия игры Civilization VI подорожала на 4298%, подскочив с $1.36 до $60.

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Это изменение вызвало недовольство и резкую критику со стороны игроков из Аргентины и Турции. Многие из них уже заявляют о возможном возвращении к пиратству как альтернативе законному приобретению игр через Steam. Такой ход событий напоминает утверждение Гейба Ньюэлла, основателя Valve, который называл пиратство "проблемой обслуживания". Он полагал, что пиратство чаще всего связано с недостатком качественных услуг, особенно в богатых странах.

Тем не менее, изменение ценовой политики Steam может иметь серьезные последствия для рынка цифровых игр в Аргентине и Турции. Игры, ставшие недоступными для большинства пользователей из-за высоких цен, могут спровоцировать снижение продаж и увеличение пиратства. Valve предупредила разработчиков о необходимости устанавливать цены, соответствующие региональным условиям, но многие игры по умолчанию перешли на полную стоимость в долларах США.

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Эта ситуация ставит под вопрос доступность и справедливость ценообразования в игровой индустрии, особенно в странах с более низким уровнем дохода. Возможно, Valve придется пересмотреть свою ценовую политику, чтобы сохранить свою аудиторию в этих регионах.