Электромобили стали чрезвычайно популярными, вокруг этих автомобилей сложилось много заблуждений и мифов, которые значительно отличаются от действительности. Давайте разберём наиболее распространённые мифы об электромобилях и узнаем, что на самом деле правда.

Миф о безвредности электромобилей для окружающей среды

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Обычно считается, что электромобили автоматически более экологичны, ведь они же не работают на бензине или дизеле. Но на самом деле с экологичностью электромобилей всё не так однозначно.

Процесс создания электромобиля сопряжен с использованием значительного количества ресурсов. Это касается не только производства внешней части и салона, но и аккумуляторов, для которых требуются такие металлы, как литий, кобальт и никель. Добыча этих металлов предполагает горные работы, которые могут оказывать негативное воздействие на окружающую среду.





Например, литий, ключевой элемент аккумуляторов для электромобилей, становится всё более востребованным с ростом популярности этих автомобилей. В 2022 году, как показывают данные Statista, было добыто около 130 000 метрических тонн лития, что свидетельствует о его значительном спросе.

Но основная проблема заключается в процессе добычи. Добыча лития может серьёзно навредить окружающей среде и местному населению. На каждую тонну добытого лития приходится до 15 тонн выбросов углекислого газа, что ведет к усилению глобального потепления. Также добыча может негативно влиять на местное биоразнообразие, угрожая животным и людям в их естественных средах обитания.

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Кроме того, электромобили все еще зависят от электроэнергии.

Хотя многие страны стремятся использовать возобновляемые источники, большая часть электроэнергии по-прежнему производится из ископаемых видов топлива. В США, к примеру, в 2023 году только 20% электроэнергии получают из возобновляемых источников, в то время как основная часть все еще идет от нефти, природного газа и угля. Это указывает на то, что электромобили, хотя и являются более экологичным выбором по сравнению с традиционными автомобилями, все же оставляют свой экологический след.





Миф о высокой стоимости электромобилей

Мнение о том, что электромобили предназначены исключительно для богатых людей, часто возникает из-за ассоциации с высокими ценами на модели Tesla, например Model 3, стоимостью около $40,000. Для многих, кто рассматривает переход на электрический транспорт, эта цена кажется непомерной.

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Однако рынок предлагает множество более доступных альтернатив. Такие производители как Ford, Nissan, Mercedes, Audi и Chevrolet предлагают свои модели по более привлекательным ценам.

Если вы ищете ещё более бюджетный вариант, обратите внимание на Smart EQ Fortwo. Эта компактная модель с запасом хода в 129 км идеально подходит для езды по городу.

Кроме того, не стоит забывать о рынке бывших в употреблении автомобилей. Поскольку многим электромобилям ещё нет и десяти лет, вы сможете найти массу достойных предложений среди относительно новых моделей. При этом цены на подержанные электромобили обычно значительно ниже, чем на новые, что делает их привлекательным вариантом для тех, кто ищет экономичное решение.

Миф о маленьком пробеге электромобилей

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Распространено мнение, что электромобили могут проехать только короткие расстояния на одной зарядке. На самом деле, это не так. Да, есть модели, например Smart EQ Fortwo и Citroën Ami, у которых запас хода действительно ограничен. Но большинство современных электромобилей могут пройти более 320 км без необходимости подзарядки.

Этого запаса хода достаточно для большинства пользователей, учитывая, что в среднем водители проезжают от 48 до 64 км в день. К тому же, существуют модели электромобилей, способные преодолеть и более 640 км на одном заряде, хотя они и встречаются не так часто.

Рассмотрим примеры некоторых известных электромобилей и их максимальный пробег:

Tesla Model Y — до 455 км;

Tesla Model X — до 560 км;

BMW i4 — примерно 515 км;

Nissan Leaf — 274 км;

Jaguar I-Pace — 470 км;

Kia e-Niro — 450 км;

Tesla Model 3 — до 635 км;

Renault Zoe — 386 км;

Renault Twizy — 97 км.

Таким образом, большинство популярных моделей электромобилей способны преодолевать внушительные дистанции, хотя и существуют модели с меньшим запасом хода.

Миф о частой замене батарей электромобилей

Многие ошибочно полагают, что батареи в электромобилях требуют частой замены, подобно обычным батарейкам в бытовых устройствах. На деле же ситуация иная: средний срок службы батареи электромобиля варьируется от 10 до 20 лет в зависимости от модели.

Исследования Recurrent Auto, охватывающие сообщество владельцев более 15 000 электромобилей, показывают, что всего лишь 1.5% из этих автомобилей подверглись процедуре замены батарей. Важно учитывать, что большинство электромобилей на дорогах ещё не достигло десятилетнего возраста, поэтому потребуется ещё несколько лет для точного определения среднего срока службы их батарей.

Это означает, что покупка подержанного электромобиля может оказаться выгодным решением, учитывая более низкую цену по сравнению с новыми моделями и при этом достаточно длительный срок службы батарей.





Миф о том, что батареи электромобилей попадают на свалки

Один из главных мифов, связан с батареями электромобилей. Он касается их обращения после окончания срока службы. Известно, что литиевые батареи, как в мелкой электронике, могут быть вредны для окружающей среды из-за утечки литиевой кислоты, загрязняющей воду и угрожающей живой природе. Но так ли опасны батареи электромобилей?

Ответ прост: нет. Производители электромобилей всё чаще стремятся к переработке использованных батарей вместо их отправки на свалки. Это не только экономит ресурсы за счет вторичного использования материалов, но и предотвращает попадание токсичных металлов в природу.

Впрочем, не все батареи электромобилей оказываются в системе переработки. Иногда, особенно при разборке автомобилей в небольших мастерских, батареи могут уйти в обход экологически безопасных путей утилизации. Но в целом индустрия стремится минимизировать количество батарей, попадающих на свалки, делая упор на их эффективную и безопасную переработку.

Миф о дефиците зарядных станций для электромобилей

Часто можно услышать мнение, что зарядных станций для электромобилей не хватает, особенно в сравнении с традиционными заправочными станциями. Но на деле ситуация выглядит иначе: зарядные станции для электромобилей становятся всё более распространёнными.

Например, в США насчитывается более 160 000 публичных зарядных пунктов для электромобилей. Это означает, что даже при условии, что каждый второй взрослый в стране пересел бы на электромобиль, на одну зарядную станцию пришлось бы обслуживать около 800 пользователей.

В Великобритании ситуация также впечатляет: там имеется почти 50 000 общедоступных зарядных станций. При гипотетическом распределении, где каждый второй взрослый владеет электромобилем, на одну зарядную станцию пришлось бы обслуживать около 400 человек.

Для жителей городов и пригородов найти зарядную станцию обычно не составляет труда. В то же время, обитателям отдалённых сельских районов может быть сложнее обнаружить близлежащую станцию для зарядки электромобиля, хотя и в этих регионах ситуация стремительно улучшается.





Миф о невозможности зарядки электромобилей в Дождь

Многие думают, что заряжать электромобиль в дождь так же опасно, как подключать телефон к зарядке под дождём. Но это не так. Электромобили созданы для того, чтобы без проблем заряжаться на улице, независимо от погоды.

Даже когда идёт сильный дождь, вы можете спокойно подключить свой электромобиль к зарядке. Никакого риска электрического удара нет. Это потому, что зарядные устройства для электромобилей защищены от влаги. Они специально сделаны так, чтобы не пропускать воду и пыль, что делает их безопасными в использовании даже в дождливую погоду.

К тому же, сами шнуры и разъёмы для зарядки электромобилей тоже защищены от воды. Они спроектированы так, чтобы вода не могла попасть внутрь и обеспечивали безопасное соединение между машиной и зарядной станцией. Так что заряжать электромобиль в дождь так же безопасно, как и в сухую погоду.

Как и во многих других областях, вокруг электромобилей существует множество заблуждений и мифов. Важно проверять информацию, с которой вы сталкиваетесь, чтобы различать факты и мифы, особенно если вы уже владеете электромобилем или рассматриваете возможность его покупки.





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Стоит отметить, что технологии постоянно развиваются. Современные электромобили обладают улучшенными характеристиками по сравнению с их ранними версиями, включая больший запас хода, ускоренную зарядку и повышенный уровень безопасности. Также инфраструктура для электромобилей активно развивается: появляется всё больше зарядных станций, а правительства разных стран предлагают стимулы и льготы для владельцев электромобилей. Всё это способствует увеличению популярности и доступности, развеивая многие из существующих мифов и заблуждений.