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Крупный китайский производитель памяти, компания Yangtze Memory Technologies (YMTC), подала в суд на американскую компанию Micron Technology. Они обвиняют Micron в использовании их запатентованных технологий в производстве сложных видов памяти, известных как 3D NAND. Этот вид памяти используется во многих современных устройствах для хранения данных.
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YMTC утверждает, что Micron незаконно использовала технологии, которые являются ключевыми для производства их продукции, в своих продуктах с 128- и 176-слоистой 3D NAND памятью. Иск был подан 9 ноября в суде в Калифорнии, США.
В иске перечислены восемь патентов YMTC, касающихся различных аспектов создания и работы 3D NAND памяти. Это включает методы постройки чипов памяти, управление устройствами для хранения данных и технологии, используемые в производстве.
Этот судебный процесс может быть связан с попыткой YMTC выйти из американского черного списка, что серьезно ограничило их доступ к оборудованию для производства. Кроме того, это может быть частью общего напряжения в отношениях между Китаем и США.
Этот патентный спор может занять годы, и его исход будет важен не только для YMTC и Micron, но и для других крупных производителей памяти, использующих похожие технологии.