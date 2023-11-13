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Apple недавно выпустила обновление watchOS 10.1.1 для своих часов Apple Watch, целью которого является устранение проблем с быстрой разрядкой батареи. Эта проблема была выявлена после выпуска watchOS 10.1, когда пользователи начали сообщать о том, что батарея их устройств теряет до 50% заряда за очень короткое время.
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Это обновление уже доступно для скачивания и установки через приложение Watch на iPhone и, по ожиданиям Apple, должно решить проблемы с зарядом батареи. Пользователи могут ожидать улучшений в работе их устройств после установки обновления.
Кроме того, стоит отметить, что watchOS 10 являлось одним из крупнейших обновлений для операционной системы Apple Watch, внося серьезные изменения во многие ключевые приложения и добавляя новые функции для улучшения пользовательского опыта. Это обновление включало новые виджеты Smart Stack, переработанные приложения, такие как Карты Apple и Погода, а также новые функции, направленные на улучшение осознанности и благополучия пользователя, включая новый циферблат с изображением Снупи.
Дополнительно, в рамках обновления watchOS 10.1 были представлены улучшения специально для моделей Apple Watch Ultra 2 и Apple Watch Series 9, включая новый жест Double Tap. Теперь же, с выпуском watchOS 10.1.1 Apple также выпустила ряд других обновлений программного обеспечения, в том числе HomePod 17.1.1 для устранения ошибки Siri, iOS 17.1.1 для решения проблем с беспроводной зарядкой и отображением виджета погоды, и macOS 14.1.1, предназначенный для решения проблем с обновлением программного обеспечения на новых MacBook Pro с чипом M3.