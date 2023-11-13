Apple выпустила обновление watchOS 10.1.1 для Apple Watch, направленное на решение проблемы быстрой разрядки батареи, замеченной пользователями после выпуска watchOS 10.1

Apple недавно выпустила обновление watchOS 10.1.1 для своих часов Apple Watch, целью которого является устранение проблем с быстрой разрядкой батареи. Эта проблема была выявлена после выпуска watchOS 10.1, когда пользователи начали сообщать о том, что батарея их устройств теряет до 50% заряда за очень короткое время.

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Это обновление уже доступно для скачивания и установки через приложение Watch на iPhone и, по ожиданиям Apple, должно решить проблемы с зарядом батареи. Пользователи могут ожидать улучшений в работе их устройств после установки обновления.

Кроме того, стоит отметить, что watchOS 10 являлось одним из крупнейших обновлений для операционной системы Apple Watch, внося серьезные изменения во многие ключевые приложения и добавляя новые функции для улучшения пользовательского опыта. Это обновление включало новые виджеты Smart Stack, переработанные приложения, такие как Карты Apple и Погода, а также новые функции, направленные на улучшение осознанности и благополучия пользователя, включая новый циферблат с изображением Снупи.

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Дополнительно, в рамках обновления watchOS 10.1 были представлены улучшения специально для моделей Apple Watch Ultra 2 и Apple Watch Series 9, включая новый жест Double Tap. Теперь же, с выпуском watchOS 10.1.1 Apple также выпустила ряд других обновлений программного обеспечения, в том числе HomePod 17.1.1 для устранения ошибки Siri, iOS 17.1.1 для решения проблем с беспроводной зарядкой и отображением виджета погоды, и macOS 14.1.1, предназначенный для решения проблем с обновлением программного обеспечения на новых MacBook Pro с чипом M3.