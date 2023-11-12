JBL PartyBox Ultimate – это новейшая и самая крупная модель в линейке колонок JBL для вечеринок. Эта колонка весом 39,5 кг и высотой почти 1,2 метра – настоящий монстр среди аудио устройств. Она способна превратить любое пространство в центр вечеринки благодаря своему мощному звуку и световым эффектам. С мощностью 1,100 ватт RMS, PartyBox Ultimate является одной из самых мощных колонок для вечеринок на рынке.

реклама





За $1,700 эта колонка предлагает не только мощный звук, но и множество функций: встроенные световые эффекты, микрофонные входы, звуковые эффекты, колеса и прочную ручку для переноски. Она идеально подходит как для профессиональных диджеев, так и для обычных любителей вечеринок.

Колонка поддерживает караоке, имеет отличное сопроводительное приложение, позволяет подключить гитару и обладает Wi-Fi-соединением для потоковой передачи аудио высокого разрешения и подключения к телевизору (даже поддерживает Dolby Atmos). Несмотря на свои габариты и громкость, PartyBox Ultimate удивляет своим качеством звука и универсальностью.

Взгляд на дизайн JBL PartyBox Ultimate

JBL PartyBox Ultimate – это не просто колонка, а настоящий аудиовизуальный гигант. Её размеры, составляющие около 1,05 метра в высоту, 48 см в глубину и 44 см в ширину, и вес в 39,5 кг, делают её заметной в любом пространстве.

реклама





Корпус из прочного пластика с металлической решёткой, на которой красуется логотип JBL, придаёт ей устойчивость к водным брызгам (IPX4), что делает её надёжным выбором для вечеринок у бассейна или на открытом воздухе.

Задняя часть колонки оснащена защитным кожухом, под которым находится панель с разнообразными входами и выходами: два разъема под четверть дюйма для основного микрофона и микрофона 2/гитары, порт USB-A для флешек и зарядных устройств, аудио вход 3,5 мм и порты для последовательного подключения к другим колонкам PartyBox Ultimate.

реклама





Также есть отсек для хранения кабеля питания. Несмотря на отсутствие встроенного аккумулятора, мощность колонки оправдывает необходимость подключения к сети.

Внутри располагается массив из шести динамиков JBL: два мощных 9-дюймовых сабвуфера с LED-подсветкой, два 4.5-дюймовых средне частотных динамика и два 2.75-дюймовых твитера, обеспечивающие кристально чистое звучание.

реклама





Управление колонкой осуществляется через удобно расположенные на верхней панели регуляторы громкости и света, кнопку Bluetooth, усиление басов и мульти-спикер.

Выше расположены программируемая панель управления, регуляторы громкости, эквалайзер и эхо для основного микрофона, а также слот для смартфона или планшета.

JBL PartyBox Ultimate отличается сбалансированным, артикулированным и чистым звучанием, что делает её одной из лучших колонок в своём классе.

Опции подключения JBL PartyBox Ultimate

Колонка JBL PartyBox Ultimate предлагает обширные возможности подключения, обеспечивая гибкость в использовании. Оснащенная Wi-Fi - новинкой для колонок JBL, она также поддерживает Bluetooth 5.3, что расширяет её функциональность. Помимо этого, колонка обладает входами для подключения через AirPlay, Alexa Cast и Chromecast, предлагая пользователю разнообразные способы взаимодействия.

Используя приложение JBL One, можно легко управлять всеми функциями подключения. Поддержка Spotify Connect и Tidal Connect позволяет управлять музыкой напрямую через эти приложения, предоставляя более удобный пользовательский интерфейс. Интересная особенность Wi-Fi в PartyBox Ultimate заключается в возможности воспроизведения музыки высокого разрешения с нативной интеграцией сервисов Tidal, Qobuz и Amazon Music в приложении JBL One, что дает преимущество в качестве звучания.

Дополнительно, использование Wi-Fi позволяет избежать прерываний от уведомлений телефона, которые могли бы передаваться через колонку при подключении через Bluetooth. Это обеспечивает непрерывное воспроизведение музыки без нежелательных перерывов, что особенно ценно во время вечеринок и мероприятий.

Звук и производительность

JBL PartyBox Ultimate выделяется своей звуковой мощностью и производительностью. Когда её включают, знакомый сигнал JBL становится таким мощным, что может вызывать вибрацию в доме. Эта колонка способна воспроизводить звук с такой громкостью, что напоминает клубную атмосферу или шумное свадебное торжество. Даже при уровне громкости менее 40%, она способна заставить стены дрожать, а это без использования функции усиления басов.

Но громкость - это лишь одна из её особенностей. Ultimate обладает сбалансированным, четким и артикулированным звучанием, даже при очень высоких уровнях громкости. Звук остается чистым и ясным на всем диапазоне, от низких до высоких частот, с детализированными средними частотами и плотными, глубокими басами.

Двухуровневая кнопка Bass Boost добавляет глубокий и насыщенный бас ("Deep") или более четкий и сфокусированный на средних частотах бас ("Punchy"). Приложение JBL One предлагает пяти полосный эквалайзер для дополнительной настройки звука.

Также была проверена совместимость колонки с Dolby Atmos. Хотя эта функция не идеальна и зависит от нескольких факторов, она позволяет воспроизводить некоторые треки в формате Atmos, создавая ощущение 3D-звука. Однако при переходе от треков Atmos к обычным трекам необходимо регулировать громкость, так как она снижается для Atmos.

JBL PartyBox Ultimate также оснащена функцией автоматической настройки звука в зависимости от помещения, где она используется, обеспечивая качественное звучание в любом месте. Кроме того, колонка поддерживает стереопары и последовательное подключение с другими колонками PartyBox Ultimate для создания более мощного звукового эффекта, что идеально подходит для больших вечеринок и мероприятий.

Световое шоу и функции вечеринки

Колонка JBL PartyBox Ultimate предлагает разнообразные функции для вечеринок и световое шоу. Она оснащена светодиодами вокруг двух 9-дюймовых сабвуферов, стробоскопами и LED-полосами по бокам и сверху, создавая яркую и насыщенную световую картину. В приложении JBL One можно настроить световые эффекты и создать собственную последовательность освещения или синхронизировать свет с музыкой.

Для диджеев Ultimate предлагает разнообразные звуковые эффекты, управляемые через приложение. Также есть возможность настраивать звуковые эффекты, такие как гудок, царапанье винила и аплодисменты, и назначать их на панель управления сверху колонки для удобства использования.

Колонка также имеет микрофонный вход, который обеспечивает чистый и громкий звук, управляемый как с помощью физических ручек, так и через приложение.

Кроме того, есть вход для подключения гитары. Что касается караоке-функций, они могут показаться несколько ограниченными по сравнению с другими специализированными колонками. Несмотря на это, благодаря мощности колонки и входам для микрофона и гитары, она может обеспечить забавные и развлекательные моменты на вечеринке.

Преимущества и Недостатки JBL PartyBox Ultimate

Преимущества Недостатки Очень громкая Большая и тяжелая Чистое и четкое звучание Дорогая Входы для микрофона и гитары Функции караоке могли бы быть лучше Хорошо спроектированная панель управления

Подключение Wi-Fi для аудио высокого разрешения

Отличное приложение











Итог

JBL PartyBox Ultimate заслуживает звания "ультимативной" колонки для вечеринок. С её мощностью в 1,100 ватт, она идеально подходит как для профессиональных диджеев, так и для тех, кто устраивает масштабные мероприятия. Цена в $1,700 кажется вполне оправданной учитывая её возможности. Колонка обладает высокой громкостью, но при этом звучит чисто и детализировано.

рекомендации Цена RTX 4060 равна цене 3060 в Регарде Ищем PHP-программиста для апгрейда конфы Дешевая АSUS RTX 4070 в Регарде i7 14700К подъехал в Регард ASUS 4060 Ti дешевле 50 тр Новый 14900K уже в продаже - смотри ЦЕНУ 4070 Ti MSI Gaming дешевле 100 тр i5 14600KF тоже поступил в продажу

Особенностью Ultimate является Wi-Fi подключение, предоставляющее доступ к аудио высокого разрешения и Dolby Atmos. Это отличает её от предшественника JBL PartyBox 1000. Есть и другие варианты, такие как Soundboks 4, LG XBoom и Sony’s SRS-XV, но для тех, кто нуждается в особенно мощном звуке, JBL PartyBox Ultimate будет лучшим выбором.