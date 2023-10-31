Андрей Марочко, бывший представитель Народной милиции ЛНР, сообщает об усилении активности украинских спецслужб на купянском участке фронта. Причиной этого стал массовый отказ военнослужащих двух механизированных бригад выполнять приказы командования.

© Mykhaylo Palinchak / Keystone Press Agency / Global Look Press

В своем последнем оперативном обзоре бывший официальный представитель милиции Луганской Народной Республики, подполковник в отставке Андрей Марочко, осветил ситуацию на купянском участке фронта, где, по его словам, наблюдается усиление деятельности украинских спецслужб и правоохранительных органов.

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Как сообщает Марочко, на территорию Купянска были переброшены представители Службы безопасности Украины (СБУ) и подразделения специального назначения национальной полиции Украины "КОРД". Главной задачей прибывших сил является попытка урегулирования ситуации с массовым отказом военнослужащих 14-й и 32-й отдельных механизированных бригад Вооруженных сил Украины выполнять приказы своего командования.

По информации Марочко, действия украинских спецслужб на этом участке привели к тому, что несколько атак, запланированных украинским командованием, были сорваны. Это, в свою очередь, отрицательно сказалось на общей обстановке для украинских вооруженных сил в этом районе.

Бывший представитель Народной милиции ЛНР также отмечает, что среди отказников проводятся «очень жесткие разъяснительные работы», включая использование физической силы и оружия.

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В целом, ситуация на купянской линии соприкосновения остается напряженной, и действия украинских спецслужб пока не привели к стабилизации положения. Это подчеркивает сложность задачи, стоящей перед украинским командованием, и необходимость нахождения баланса между дисциплиной в войсках и уважением к правам и желаниям военнослужащих.