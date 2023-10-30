Военный эксперт Юрий Кнутов рассказал о сложностях, с которыми сталкиваются российские войска при попытке осады Авдеевки.

© Presidential Office of Ukraine / Keystone Press Agency / Global Look Press

Юрий Кнутов, военный эксперт, поделился своим видением текущей ситуации вокруг города Авдеевка, где сейчас разворачиваются интенсивные боевые действия. Он отметил, что город буквально наполнен украинскими военнослужащими, что делает задачу для российских сил более сложной.

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"Город плотно оккупирован украинскими войсками, и для наших бойцов замкнуть кольцо вокруг него будет непросто. Нам осталось пройти всего десять километров, но участок фронта уже на протяжении трех недель является ареной ожесточенных боев", - отметил эксперт.

Украинская сторона уже перебросила дополнительные силы для укрепления позиций под Авдеевкой. Российская армия также усилила свое присутствие в регионе. Кроме того, появилась информация, что 29 октября украинское военное командование приняло решение о выведении своего командного пункта из города, пытаясь держать этот процесс в тайне от своих подразделений. Возможно, это сделано для того, чтобы обеспечить безопасность высокопоставленных офицеров.

"Мы подтягиваем к фронту наши резервы, и это, безусловно, повысит эффективность нашего наступления. Если мы успеем завершить операцию до начала сезона дождей, это будет большим успехом", - приводит слова Кнутова издание "Московский комсомолец".

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Тем не менее, Кнутов считает, что быстро взять под контроль Авдеевку не получится. По его мнению, российская армия будет постепенно осаждать украинские войска, используя тактику "малых котлов" для захвата отдельных участков. Он ожидает, что полная операция может занять несколько месяцев, подчеркивая при этом, что главный приоритет - сохранение жизни солдат.