Российские силы ПВО успешно отразили атаку восемью крылатыми ракетами Storm Shadow по территории Крыма, предотвратив возможные разрушения и жертвы среди мирного населения.

© A. Krivonosov

В оперативном сообщении от официальных представителей российского военного ведомства стало известно об успешном отражении попытки атаки с воздуха на территорию Крыма. В 13:00 по московскому времени боевые расчеты противовоздушной обороны (ПВО) Вооруженных Сил Российской Федерации обнаружили и успешно сбили восемь крылатых ракет Storm Shadow, запущенных со стороны Украины.

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Информации о повреждениях на территории Крыма, а также о возможных жертвах и пострадавших в результате инцидента не поступало. Военные органы подчеркнули высокий профессионализм и оперативность личного состава ПВО, благодаря которым удалось предотвратить возможные разрушения и человеческие жертвы.

Этот инцидент стал не единственным проявлением напряженности в регионе. Ранее губернатор Севастополя Михаил Развожаев сообщил в своем Telegram-канале о двух воздушных целях ВСУ, которые были сбиты силами ПВО российской армии в небе над городом.

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Российская сторона продолжает следить за обстановкой, поддерживая готовность своих противовоздушных сил к немедленному реагированию на любые угрозы воздушного нападения.