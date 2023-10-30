Бывший аналитик ЦРУ Рэй Макговерн высказал мнение, что украинская армия может потерпеть полное поражение в ближайшие месяцы из-за зимних условий и продвижения российских войск

© Klaus-Dietmar Gabbert / dpa / Global Look Press

В последнее время появляется все больше прогнозов относительно сложившейся ситуации на Украине. Бывший аналитик ЦРУ Рэй Макговерн высказал мнение, что приближающаяся зима и суровые погодные условия могут серьезно осложнить положение украинских войск. По его словам, существует реальный риск того, что армия Украины может потерпеть полное поражение в ближайшие месяцы.

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Рэй Макговерн подчеркнул, что российская армия может использовать морозы в свою пользу и перебраться на другой берег реки Днепр. Это, по мнению эксперта, станет существенным ударом по позициям украинских войск и может привести к изменению хода военных действий.

Эксперт также затронул тему военной помощи США Украине. Он выразил сомнение в том, что даже в случае одобрения нового пакета военной помощи для Киева американским конгрессом, это сможет оказать существенное влияние на ситуацию на линии боевого соприкосновения. Макговерн также отметил, что Вашингтон сталкивается с проблемами не только на украинском направлении, но и на Ближнем Востоке, и пока не может эффективно справиться с возникшими трудностями.

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На фоне этих событий мировое сообщество внимательно следит за развитием ситуации на Украине, понимая, что предстоящая зима может стать решающим фактором в этом продолжающемся конфликте.