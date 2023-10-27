Генерал-лейтенант запаса и депутат Госдумы Андрей Гурулев высказал мнение о текущей ситуации в зоне спецоперации на Украине

© Минобороны России / t.me/mod_russia

В контексте текущей ситуации в зоне спецоперации на Украине, депутат Госдумы и генерал-лейтенант запаса Андрей Гурулев выразил свои комментарии относительно действий российских вооруженных сил. Гурулев отметил, что российское командование активно продвигается вперед в районе Авдеевки, перехватывая инициативу.

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Украинские силы, согласно его словам, пытаются сдержать продвижение российских войск, но пока без успеха. Он подчеркнул, что сейчас наступает важный момент, и вооруженные силы должны быть готовы к масштабным наступательным операциям, не ограничиваясь лишь небольшими передвижениями на 200-500 метров вперед.

Гурулев подчеркнул, что важно не просто вытеснять противника, но и уничтожать его группировки, а также захватывать значительные территории, включая районы и области с выходом на барьерные рубежи. Он подчеркнул, что для успешного наступления необходимо время и серьезная подготовка.

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Гурулев не сомневается, что масштабное наступление Вооруженных Сил Российской Федерации состоится и будет решать стратегические задачи.