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Президент Ирана: Страдания палестинцев - ключ к освобождению Иерусалима
Эбрахим Раиси заявил, что страдания палестинцев приближают освобождение Иерусалима

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Источник фото: kremlin.ru

Президент Ирана Эбрахим Раиси выразил убеждение, что события, развивающиеся в секторе Газа, приближают момент, когда Иерусалим будет освобожден мусульманами. Он также раскритиковал высказывания президента США Джо Байдена, выражающего всестороннюю поддержку Израиля, считая их реакционными и бесчеловечными.

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Раиси подчеркнул, что заявления главы Белого дома следует рассматривать как предупреждение для мусульманских стран Азии и Африки. По его мнению, США ставят интересы израильского государства выше защиты жизней мирных граждан, позволяя израильской армии бомбить сектор Газа.

Президент Ирана отметил, что происходящее в Газе, где страдает угнетенное население, свидетельствует о военных преступлениях и преступлениях против человечности. Он также выразил уверенность в том, что эти несправедливые потери ускорят падение сионистского режима и способствуют освобождению Иерусалима.

Иран, всегда стоявший на стороне ХАМАС, продолжает поддерживать палестинский народ в его борьбе. Однако антиизраильские и антиамериканские настроения распространяются не только в Иране, но и в других регионах, где высказываются опасения по поводу однобокой поддержки Израиля со стороны администрации США.

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Израиль продолжает вести интенсивные боевые операции в Газе, игнорируя призывы мирового сообщества к прекращению насилия и блокады палестинского анклава.

#новости #война израиля и палестины
Источник: topwar.ru
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