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США готовы к переговорам с Россией по контролю над вооружениями

США хотят возобновить диалог с РФ по контролю над вооружениями
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США выразили готовность начать переговоры с Россией по снижению ядерных рисков и разработке новых соглашений о контроле над вооружениями. Однако, по данным посольства США в Москве, российские власти пока не ответили на это предложение. В МИД РФ подтвердили, что американские идеи были переданы Москве, но ответ будет сформулирован "со временем".

Соединенные Штаты выразили готовность привлечь Россию к сотрудничеству в сфере управления ядерными рисками и разработке рамок контроля над вооружениями на период после 2026 года, когда истечет российско-американский Договор о стратегических наступательных вооружениях (ДСНВ). Американская сторона подчеркивает, что они готовы начать такие обсуждения, но пока Россия не выразила ответную готовность.

Ранее представитель США при Конференции по разоружению Брюс Тернер выразил готовность к сотрудничеству с Россией в сфере контроля над вооружениями и подчеркнул важность начать переговоры уже сейчас, несмотря на сложную ситуацию в двусторонних отношениях. Согласно предложению, США надеются обсудить с Россией соглашения, которые заменят ДСНВ после его истечения.

Однако на данный момент Россия еще не представила свой ответ на эти предложения. В Москве уточнили, что рассматривают американские идеи "со временем".


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