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Mirakl
РФ расширяет границы финансового сотрудничества: 25 стран теперь могут открывать счета дистанционно
Правительство России утвердило список из 25 стран, банки которых получили право на удаленное открытие счетов в российских банках после внесения соответствующих поправок в закон.

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Правительство России утвердило официальный список стран, банки которых получат возможность удаленной идентификации клиентов для последующего открытия ими счетов и карт в российских банковских учреждениях. Как сообщает РБК, такое решение подкреплено соответствующим правительственным решением.

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К числу стран, которым предоставлена данная возможность, относятся: Азербайджан, Белоруссия, Китай, Турция, Индия, Бразилия, Объединенные Арабские Эмираты и другие. В общей сложности список включает в себя 25 государств.

Помимо базовой возможности открытия счетов, представители указанных стран смогут идентифицировать как физических, так и юридических лиц с целью выполнения операций на финансовом рынке Российской Федерации.

Такое нововведение стало возможным после внесения поправок в закон 115-ФЗ в июне 2023 года. Согласно этим изменениям, российским банковским учреждениям предоставлено право удаленно открывать счета для иностранных граждан и зарубежных компаний. В рамках этой процедуры, российский банк взаимодействует с иностранным банком, доверяя ему обязанности по проверке личности клиента.

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Стоит напомнить, что с марта 2022 года платежные системы Visa и Mastercard прекратили свою деятельность в России. Это заставило иностранных граждан, приезжающих в РФ, искать альтернативные способы операций с деньгами, такие как использование наличных или трансфер средств с помощью специализированных сервисов.

#новости
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