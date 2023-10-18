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Mirakl
Российские научные достижения поднимут связь на новый уровень: создан материал для 6G
Ученые из Тюменского государственного университета синтезировали инновационные материалы, которые могут стать ключевыми в разработке технологии связи 6G

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Специалисты из Тюменского государственного университета преодолели ключевые технические барьеры в области микроэлектроники, синтезировав новаторские материалы, которые могут стать основой для технологии связи 6G.

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Чистота материалов критически важна при создании передовых микроэлектронных устройств. Однако процесс получения этих чистых материалов традиционно считался дорогостоящим и трудоемким. Решив эту задачу, исследователи представили два класса европиевых теллуридов, которые обладают оптимальной проводимостью.

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Синтезированные материалы представляют огромный интерес для индустрии: их можно использовать в инфракрасных детекторах, полупроводниковых лазерах, солнечных панелях и терагерцевых генераторах. Эти компоненты станут неотъемлемой частью в создании новейших беспроводных широкополосных систем, которые станут основой для будущей связи 6G.

#новости
Источник: ferra.ru
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