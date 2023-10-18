Госдума рассматривает новый законопроект, согласно которому владельцы электросамокатов должны будут регистрировать их через портал Госуслуги для усиления контроля и безопасности на дорогах.

Для повышения безопасности на дорогах и усиления контроля за использованием электросамокатов, в Государственной Думе представлен новый законопроект. Согласно этому проекту, российские владельцы электросамокатов и аналогичных устройств должны будут регистрировать их на портале Госуслуги. Регистрация предусматривает присвоение номера для идентификации владельца.

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Депутаты и представители Минтранса полагают, что данная мера позволит снизить число дорожно-транспортных происшествий, в которых участвуют эти транспортные средства. Текущее законодательство, по их мнению, недостаточно четко регулирует использование СИМ.

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Помимо этого, уже введены ряд ограничений для владельцев электросамокатов: такие, как ограничение скорости, запрет на движение по автомагистралям. За нарушение этих правил установлены штрафы. В Москве введены специальные зоны с ограничением скорости для скутеров, что связано с растущим числом электросамокатов на дорогах города.